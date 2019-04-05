藏在星巴克和酒吧中間66年！　英國特務機構GCHQ基地曝光

▲ 英國倫敦街頭隱身多少情報單位？（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）隱身在倫敦市中心66年都沒人發現，近日才首度公開位置。這間看似平凡無奇的紅磚老房子，夾在一間星巴克和一間酒吧中間，一般人經過或許不會多看幾眼。GCHQ近日遷出此地後，才揭露這棟矮房就是他們的基地，讓不少人大吃一驚。

據BBC報導，雖然66年來沒有人發現這棟建築的真實身分，但附近居民多少猜到它與一般的辦公樓不同。隔壁酒吧的員工受訪時表示，「是...是MI6（軍情六處）嗎？」「我們不太喜歡討論這個。」另一頭，星巴克的員工知道得更少，只說「它非常神祕。」

▼ GCHQ是英國的竊聽機構，於1919年11月1日成立。（圖／達志影像／美聯社）



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這棟房屋位於帕麥爾街（Palmer Street），在倫敦地鐵「聖詹姆斯公園站」（St. James's Park tube station）附近。GCHQ責人佛萊明（Jeremy Fleming）表示，此地自1953年開始運作，歷經許多輝煌的歷史，他們搬離後不禁回想那段充滿驚奇情報的時期，還有那些穿梭於秘密大門的優秀特務。

GCHQ是英國的竊聽機構，1919年11月1日成立，負責收集來自各國的通訊資料，在第二次世界大戰期間曾破解德國的「恩尼格瑪」（Enigma）密碼機。GCHQ與英國軍情五處（MI5）和秘密情報局（SIS）均密切合作，佛萊明沒有公開GCHQ目前搬去何處。