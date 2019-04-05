天降橫禍！直升機失控迫降公路　螺旋槳噴出砸中卡車…乘客當場死亡

▲佛州直升機迫降在高速公路上。（圖／翻攝自Twitter／@wfla_John）



國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州4日下午有一架直升機引擎發生故障，儘管駕駛努力讓直升機遠離地上街道，螺旋槳仍失控飛出，砸中高速公路上的卡車，造成車內乘客當場身亡。國家運輸安全委員會表示，該架直升機才剛購買幾個月，目前正在進行全面檢修，以釐清事故原因。

意外發生在4日下午2點左右，在佛州棕櫚河（Palm River）附近，當時直升機引擎突然發生故障，39歲的駕駛梅西克（Bryan Messick）與21歲的副駕駛韋爾斯（Joshua Wells）立刻想辦法讓直升機遠離地面公路，沒想到一片螺旋槳還是失控飛了出去，擊中雪佛蘭Silverado卡車，車內的75歲乘客迪歐塔（Deodat Gangapersaud）當場死亡，卡車駕駛僅受到輕傷，兩位直升機駕駛則平安無事。

目擊者指出，「突然聽到陣陣螺旋槳的聲音，轉身一看，直升機距離我大概只有6公尺的距離，可以看到駕駛試圖讓它迫降在草地上，但直升機仍不斷往前滑行，直到撞上電線桿，甚至還把電線桿切成兩半才停下來，現場真的很恐怖。」

國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）指出，兩位直升機駕駛非常有經驗，當時他們立刻讓螺旋槳維持自動旋轉，透過重力讓螺旋槳維持一定的速度，試圖將直升機帶離街道，避免直接撞上公路上來往的車輛，「他們確實已經盡力降低傷害了。」