宣布2020參選總統！　民主黨眾議員萊恩：目睹許多人失去美國夢

▲ 美國民主黨籍俄亥俄州眾議員萊恩（Tim Ryan）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國民主黨籍俄亥俄州眾議員萊恩（Tim Ryan）4日宣布角逐2020年總統大選，民主黨目前至少有17人宣布參選，如前副總統拜登（Joe Biden）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）等人，競爭相當激烈。45歲的萊恩表示，有信心贏得民主黨逐漸失去的工人階級選票。

萊恩表示，身為俄亥俄州揚斯敦市（Youngstown）近20年的國會議員，目睹了美國夢從許多美國人的指尖溜走，「這就是我競選總統的原因。是時候做點什麼了。」萊恩也在美國廣播公司（ABC）脫口秀「觀點」（The View）上表示，「我支持改革，知道該如何和勞工階級對話，也知道如何在勞工選區獲勝。」

▼ 萊恩表示，有信心贏得民主黨逐漸失去的工人階級選票。（圖／達志影像／美聯社）



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萊恩2002年、29歲時首度當選聯邦眾議員，2003年上任。川普2016年當選美國總統後，萊恩為了角逐眾院議長之位，還槓上時任眾議院少數黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）而出名，裴洛西如今是眾議院議長。

CNN指出，相較於其他民住黨候選人，萊恩較不出名，政治人脈也沒那麼廣。不過，他本人倒是頗有信心。萊恩表示，「我是一個進步主義者，知道如何與工人階級交談，我也知道如何在工人階級地區當選，因為到頭來，進步的議程對於工薪家庭來說才是最好的。」