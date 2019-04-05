川普：花大錢製核武「很荒謬」　提議美中俄同步減軍費

▲美國總統川普與中國副總理劉鶴。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普在當地時間4日會見中國國務院副總理劉鶴，會前2人對記者表示，貿易協議已經幾乎快達成，預計4周內會有結果。下輪可能會針對軍費削減與武器生廠進行討論，美方旨在將預算花費在對長遠和平更有幫助的地方，劉鶴則回應，「這是個好主意。」

根據美國《政客》新聞報導，川普表示，如果貿易協議順利達成，下一步將會考慮通過談判，達成美國、中國與俄羅斯同步削減軍費的協議。他認為花費數千億美元開發核武等武器「非常荒謬」，應該投資在「利於長期和平的事物上」。

對於川普的發言，劉鶴回應道，「我認為這是個非常好的想法。」

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▲川普與劉鶴在2月時進行第7輪美中貿易談判。（圖／路透社）

有別於上一次的會面，劉鶴此次並非與川普面對面坐著，而是坐在川普旁邊。川普表示，中美雙方正在「總結階段」，預測雙方會針對「里程碑式的協定」宣布結果，「我們正處在完成階段，雖然還有些問題要處理，但距離（達成協議）不遠了。」據悉，目前雙方在關稅和竊取知識產權兩項議題上仍有出入，所以將繼續討論相關問題。