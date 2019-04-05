「沒時間浪費了」！美媒籲川普：盡快向台灣保證協助對抗中國





▲美國媒體向川普喊話，盡快向台灣保證並對抗中國。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國媒體《華盛頓自由燈塔》（The Washington Free Beacon）日前刊出一篇社論，內容指出，中國對台灣的打壓越來越重，川普及美國政府應該要採取更多行動，向台灣人民做出保證，並阻擋中國的入侵攻擊，即便不想挑起戰爭，也必須建立更強大的威攝姿態。



這篇社論以《該是川普向台灣保證阻擋中國的時候了》（Time for Trump to Assure Taiwan, Deter China）為題，內容指出，在3月31日，中國2架殲11戰機飛越台海中線，「這樣的挑釁似乎是故意的，也是中國對台灣加重施壓的跡象」。另外，近年來，中國也透過各種手段在經濟或外交方面打壓台灣，例如迫使台灣離開WHO等組織。

文章內提到，台海的情勢對於川普來說也是一項考驗，數十年來，美國一直維持著一個巧妙的政策，即「阻止中國攻擊台灣，但向北京保證華府不會接受台灣的獨立」，換句話說就是維持現狀。但是，中國的對台灣的軍事行動變得越來越具侵略性，且中國領導者不會放棄統一，甚至認為美國會袖手旁觀。

那麼對此，美國該如何回應？評論點出，美國在台灣海峽自由航行是「重要且必要的行動」，但是還遠遠不足，川普政府應該採取額外的措施，來確保對於保護台灣島內民主的承諾，並且不被中國武力統一。最明顯的做法是加快批准台灣購買F-16V戰機的要求，總統蔡英文上周於夏威夷演說時也有明確提到這項需求。

文章最後指出，台灣的軍事能力遠不及中國，尤其是空中作戰能力方面，川普應該要命令其政府，並且同時協調其他亞洲盟友一同合作，支援台灣對抗中國的，即使華府不想挑起中國和台灣之間的衝突，仍應該給予回應，並表現更強大的威攝姿態，「川普可以採取行動，改變中國的想法，並對台灣人民做出保證，沒有時間可以浪費了」。