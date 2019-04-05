梵谷自殺手槍6月巴黎拍賣　預估207萬賣出

▲梵谷自殺時使用的7釐米左輪手槍。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印象派畫家梵谷自盡時使用的手槍，將在6月19日由法國Aution Art拍賣公司於巴黎拍賣。梵谷自殺時所使用的是7釐米勒福舍手槍，預計拍賣價能夠達到6萬歐元（約新台幣207萬元），拍賣公司還稱其為「藝術史上最知名的槍」。

梵谷在1886年至1888年間曾短居法國，在南法的鄉間作畫。1890年5月前往巴黎北部村莊瓦茲河畔歐韋接受嘉舍醫生的醫治，期間完成了2福《杜比尼花園》（De tuin van Daubigny），推估是他最後的作品。

1890年7月27日傍晚，當時37歲的梵谷以7毫米口徑的勒福舍（Lefaucheux）左輪手槍自殺，子彈擊中了一根肋骨、穿過胸膛，但沒有傷及其他器官。中彈後他走回拉烏客棧，找來2位醫生，但由於沒有外科醫生在場，無法取出子彈，只做了應急處理，最終因為傷口感染而去世。

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▼梵谷自畫像。（圖／翻攝自維基百科）

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