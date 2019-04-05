鬼父性侵女兒2次判10年…法院翻案改無罪　「無法認定她不能抵抗」

▲女兒與鬼父發生亂倫行為。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

日本愛知縣一名父親性侵女兒，2017年被強制性交罪起訴，處10年有期徒刑；然而，名古屋地方法院岡崎分院今年3月26日卻改判鬼父無罪，理由竟然是「無法確認被害者處於無法抵抗的狀態」。

綜合日媒報導，公訴檢察官表示，該名受害女兒自從在國中二年級開始，就遭受父親的性虐待，心理上無法承受，但是由於父親協助支付就讀專門學校的費用，因此女兒也無法拒絕父親的騷擾。

然而，父親的辯護律師表示，女兒明明可以抵抗，卻沒有明顯表現出「違反意願」。該父親被控2017年8月在公司、9月在飯店與女兒發生性行為。

原本的判決是認定性侵事實，父親違反女兒的意願，導致女兒失去了抵抗的意志和念頭，然而名古屋地方法院岡崎分院法官今年3月卻認為，由於發生性行為時無法確認是否心懷恐懼的情形，因此難以認定是否屬「無法抗拒」。

另外，女兒過去就拒絕過父親的騷擾，也曾透過弟弟的幫助下迴避，因此很難說明女兒沒有能力抗拒，父女倆有著不得不遵從的關係；因此就女兒身處情況與無法抵抗的部分，法官認為父親無罪。