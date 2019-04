槍擊案奪走20童　他痛失6歲女兒…研究凶手大腦直到自己輕生

▲里奇曼(圖右)長期關注心理健康研究。(圖/翻攝自臉書/Jeremy Richman)



國際中心/綜合報導

美國康乃狄克州2012年12月發生校園槍擊案,造成20名兒童、6名成年人死亡。當時罹難者的父親里奇曼(Jeremy Richman)事發過後就不斷投身研究,試圖分析槍手的犯罪心理,他上月則被發現自殺身亡,心路歷程也被CNN詳細記錄。

CNN報導,桑迪•胡克小學校園槍擊案奪走許多性命,里奇曼與老婆亨瑟爾(Jennifer Hensel)失去年僅6歲的孩子;老婆曾問,「為什麼有人走進學校殺了我的小孩?我必須找到答案。」這對夫妻都是科學家,便憑藉自己的專業知識展開研究。

里奇曼生前專門研究人類大腦,他是經驗豐富的神經科學家,過往他成立艾維勒基金會(Avielle Foundation),一直提倡相關議題並籌備資金。他曾表示,「我們必須真正專注在大腦科學,並且談論行為科學時要很自在。」

杜克大學教授莫菲特(Terrie Moffitt)是里奇曼的好友,里奇曼告訴過他,「人類大腦是在『愛』上建立的,如果人們突然對於無辜的群眾施行暴力,代表他們大腦肯定出現根本的錯誤。」

Jeremy Richman believed that more funding for neuroscience could help prevent school shootings like the one that took the life of his 6-year-old daughter, Avielle, in Newtown, Connecticut.