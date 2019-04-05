澳洲立法「懲處社群媒體」　罰款全球年營收10%、員工關3年

▲紐西蘭基督城槍擊案發生後，一名警察在案發的清真寺外站崗。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

澳洲國會4日針對社群媒體通過一項法案，如果臉書、YouTube等平台未來沒有迅速下架「令人憎惡的暴力素材」，便可能面臨高額罰款，相關員工甚至會被判處最高3年徒刑。對此，熟悉科技領域的業界人士等多半認為法案過於草率，政策也很模糊。

根據法案內容，「暴力素材」的定義包含恐怖攻擊、謀殺、性侵與綁架，社群媒體公司如果沒有迅速刪除上述內容，將被罰款該企業全球年營收10%，員工則會遭判處3年徒刑；此外，發現涉及非法行為的影片時也要通知警方。

澳洲檢察總長波特（Christan Porter）4日在眾議院表示，社群媒體平台不應被用來傳播暴力內容，而是有義務嚴肅對待這些素材。他認為，這可能會成為世界首例，「澳洲人民幾乎一致贊同，社群媒體平台要對自己的內容承擔更多責任。」

不過，法案使得澳洲打開第一扇大門，促使臉書與其他平台要對內容負責，此舉受到科技產業強烈反對。澳洲媒體擔心，法案可能會造成對言論自由的審查。

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▲民眾送上鮮花與紙條致哀。（圖／路透）



谷歌、臉書與亞馬遜等其他科技龍頭企業都認為，這會破壞澳洲與其他國家的關係，因為必須對全球所有使用者進行「主動監控」。目前還不清楚澳洲要如何對別的國家展開行動，是否真的能對臉書開罰也是未知數。

數位產業集團（Digital Industry Group）執行總監博斯（Sunita Bose）批評，法案在5天內構思、通過，沒有進行任何有意義的協商，根本無法解決仇恨言論的問題。她指出，大量內容上傳到網路，情況變得非常複雜，需要科技業、法律專家、媒體與民間共同討論，可是她沒看到這類共識。

法案要求社群媒體「快速下架」影片，但並未詳細列出時間；相比之下，德國一項類似的法律則明確規範，企業必須在24小時內刪除「明顯的非法」內容，這是更精確的時限，仍難以滿足大眾。波特則認為，更進一步的細節都可以被討論與執行，「人們期望政府盡快採取行動，這正是我們做的。」

紐西蘭基督城兩座清真寺上月15日發生恐攻槍擊，造成50人喪生。28歲的澳洲籍兇嫌塔朗特（Brenton Tarrant）當時透過臉書直播屠殺過程，他本月5日出庭受審，被控50項謀殺和39項殺人未遂等罪名；法官還要求塔朗特接受精神鑑定。