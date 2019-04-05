壓到小雞！6歲孩「翻出全部家當」奔醫院　不知死了哭著繼續湊錢

▲德里克努力想救回小雞。（合成圖／左翻攝自Sanga Says臉書；右取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

印度6歲男孩德里克（Derek C Lalchhanhima）日前騎乘腳踏車時，不慎輾到路邊的黃色小雞，過程中他焦急衝到醫院，手上則是他全部的零用錢10盧比（約台幣5元），他不知道小雞其實已經死亡，得知沒有救時還哭著回家。一名醫護人員拍下男孩無助的表情，網友紛紛覺得既心疼又有些可愛。

德里克來自米佐拉姆邦（Mizoram），當時他騎腳踏車不小心壓到鄰居的小雞，他先趕回家，懇求父母把動物送往醫院，父親要他自己去，他決定帶著10盧比立刻出發。醫院的人員提到沒辦法替小雞做點什麼後，德里克回到家時臉上都是淚水。

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▲德里克接受學校頒獎。（圖／翻攝自Sanga Says臉書）



由於德里克不知道小雞已死亡，他後來又湊到100盧比（約台幣45元）來到醫院。他的父母最後只好詳細解釋「小雞沒有心跳了」，院方沒辦法做其他事情。

雖然小雞的事情令人遺憾，但護理人員對於德里克的善良行為很有印象，拍下的照片在網路引起大量討論。男孩的學校得知後，甚至頒發獎項給他，希望他永遠保持對動物的敬意。