泰足球小將獲救奇蹟　醫療團證實：K他命鎮靜扮演關鍵作用

▲ 泰國13名少年足球隊師生成員受困於「睡美人山洞」（Tham Luang）。（圖／路透社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國少年足球隊「野豬」的12名團員和1名教練去年7月受困洞穴，營救過程引起全球關注。如今，當時救援行動細節曝光，醫療團證實給予這群受困的孩子劑量不明的氯胺酮（Ketamine，俗稱「K他命」），且此舉在危險的營救過程中發揮關鍵作用。

綜合美媒CNN、澳洲新聞網報導，在去年這場營救行動當中，救援人員已證實受困2周的孩子們有服用鎮靜劑，但當時並沒有透露更多細節。如今，根據醫療雜誌《新英格蘭醫學雜誌》4日刊登的一封聯名信件，參與救援行動的3名泰國醫生及具30年潛水經驗的澳洲麻醉師哈里斯（Richard Harris）還原當時一行人獲救緊急送醫後的情況。

信件指出，當時受困的男孩子們全都帶著氧氣面罩，穿著不合身的潛水衣。以首批獲救的4人狀況來說，因為長達2周沒有在太陽光底下活動，他們都戴著保護眼睛的太陽眼鏡，且頭部、頸部都被固定住，防止在穿越狹窄通道的時候受傷，身上也裹著毯子防止體溫過低。

只不過，第2名離開洞穴的男孩當時體溫只有攝氏35度，並在前往醫院的路上出現體溫過低的狀況，體溫降至攝氏34.8度。

請繼續往下閱讀...

醫師們提到，在評估首日救援行動過後，發現體溫過低是必須要改善的狀況之一，最終團隊改變監測體溫的方式，變成每5分鐘測量一次，直到至少測量到4次攝氏35度的體溫。

他們認為，以體溫過低風險的角度來考量，其實氯胺酮是個很好的選擇，因為可以達到減緩顫抖的效果，降低對新陳代謝和大腦功能的損害。在治療體溫過低方面，他們使用了布毯、加熱毯，且全身用箔紙包裹，外加一種空氣加熱裝置。最終結果顯示，對於麻醉病人體溫過低的到院前處置算是相當成功。

▲ 受困師生在獲救後急送醫院治療。（圖／路透社）

芝加哥大學麻醉學家阿普費鮑姆（Jeffrey Apfelbaum）表示，他對此次的救援醫療處置感到相當敬畏，「營救這群孩子所需的技能真的是太令人難以置信了，無論是從醫學或潛水角度來看，悲劇隨時都有可能發生。」

今年1月，曾採訪營救過程的澳洲駐東南亞記者科克倫（Liam Cochrane）出版新書《The Cave》，內容也提到用藥一事。他曾說，哈里斯當時是混合使用3種藥物，包括口服抗焦慮藥物Xanax降低孩子們的恐懼感，並在腿上注射麻醉藥氯胺酮（Ketamine）及減少唾液分泌的阿托品（atropine）。

只不過，這類型的營救行動無前例可循，哈里斯甚至一開始設定救援成功率為零，所幸最後受困的孩子們與教練獲救脫險，振奮全球。

▼ 泰國少年足球隊出院。（圖／CFP）