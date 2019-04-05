好萊塢大咖接力抵制汶萊　連鎖飯店停用粉專：員工遭霸凌

▲ 國際社會呼籲汶萊停止新法，尤其是針對同性戀者的刑責。（資料照／記者周書羽攝）



國際中心／綜合報導

汶萊本月將頒布新法，同性戀者將處以「石刑」。好萊塢影星喬治克隆尼因此呼籲抵制由汶萊投資的連鎖飯店，並獲得社會大眾與多名演藝圈大咖支持。現在這些連鎖飯店紛紛在官方帳號上發出聲明，或是停用帳號避嫌，被點名的連鎖集團就在推特上表示，「我們不容忍任何形式的歧視，但近日事件已對員工造成傷害，所以決定先關閉官方帳號。」

喬治克隆尼（George Clooney）在娛樂網站《Deadline》發表文章指出，這部新法形同侵犯人權，不過汶萊是君主制，任何抵制都不會對改變這些法律產生影響，而他也曾住過由汶萊投資局（Brunei Investment Agency）成立的飯店，「但我們真的要付錢給這些侵犯人權的行為嗎？」脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）也同樣呼籲抵制，推特上更流行著主題標籤#EyesOnBrunei（監督汶萊）。

多切斯特精選酒店集團（Dorchester Collection）指出，該集團擁有包容、多元和平等的價值觀，不允許任何政治所有權的影響，「我們理解人們的憤怒和沮喪，但這是一個政治和宗教問題，但不應該在我們的飯店與3630名員工之間產生影響，目前已經有員工遭到外界霸凌，因此決定停用所有官方帳號。」

汶萊2014年成為第一個嚴格執行伊斯蘭律法的國家，不過所有刑責也只適用於穆斯林，觸犯通姦罪以及同性戀的人以「石刑」，竊盜罪則是會被罰斷手斷腳。儘管飽受各界砲轟，汶萊蘇丹兼總理包奇亞（Hassanal Bolkiah）也不為所動。