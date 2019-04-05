波音CEO道歉認系統疏失！空難半年連2起　衣航機長曾3度大吼「拉高」

▲ 米倫伯格表示，目前公司已開發並計畫發布防失速軟體更新及相關飛行員教育訓練，確保憾事不再重演。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

衣索比亞航空3月空難的初步調查結果4日出爐，官方首次證實這起重大墜機事件與自動防失速系統有關，且機師幾乎是一起飛就開始「人機搏鬥」搶救不斷朝下的機鼻。波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）同日下午表示，衣航、獅航的2起空難事件顯然是肇因於波音737 MAX自動防失速系統錯誤，對於事故當中失去的性命，公司深表歉意遺憾，會盡一切所來確保飛安。

美媒CNN、USA TODAY引述衣索比亞政府初步調查報告指出，失事波音737 MAX 8客機才剛起飛，感測器讀數就已出現錯誤，在短短的6分鐘飛行時間內，防失速系統4度下壓機鼻，機師曾3度朝著副機師大喊「拉高」，試圖阻止飛機下墜俯衝，執行波音公司提供的所有操作程序，但最終仍無法穩住客機，墜毀在飛返衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的路途。

衣航班機所遭遇的狀況，幾乎與去年10月印尼獅航空難的情況類似。

「悲劇如今仍沉重地壓在我們的心頭上，我們向獅航JT610班機、衣航ET302班機的乘客、機組人員致上慰問」，米倫伯格表示，這兩起空難事件顯然是肇因於波音737 MAX自動防失速系統錯誤，且這些意外狀況大大加劇機組人員的壓力，「消除這種風險是我們的責任」，但但仍對737 MAX基本安全抱持信心，且即將推出的軟體更新會使得737 MAX飛機成為全球「最安全飛機」。

衣航空難的初步報告並沒有具體說明墜機原因，但衣索比亞交通部長莫格斯（Dagmawit Moges）4日表示，建議波音朝著飛行控制系統與飛機可控性的方向重新檢視。

▼ 衣索比亞交通部長莫格斯 。（圖／路透）