電梯內強吻女童...色狼曝光是61歲「前檢察官」！辯：說話而已

記者錢玉紘／綜合報導

越南社群媒體上日前瘋傳一段監視器畫面，一名大叔強制把一名女童壓在電梯的牆上親吻，震驚許多網友。影片曝光後，這名色狼也被起底，他是61歲的峴港市人民檢察院前副院長阮友靈（Nguyen Huu Linh），但他被傳喚後辯稱，自己只是跟女童說話而已。



這起事件發生在胡志明市，1日晚間，這名綁著兩根辮子的女孩提著袋子走進公寓電梯裡，接著阮友靈走進電梯，一名警衛幫忙感應之後離開，電梯門關上後，阮友靈開始接近女孩，並把對方壓在電梯上，做出類似強吻的動作，女孩看起來非常不情願，一直想離開，但阮又再度把少女抓懷自己懷裡。

這個影片瘋傳之後，引起網友公憤，事後少女父母也已經報警，不過身分並未曝光，因此有報導指女童是9歲，也有人說7歲。阮友靈事後也承認，他就是影片中的當事人，3日早上已經被胡志明市警方傳喚，配合接受調查。

越南媒體報導，阮友靈去年6月從檢察院退休。一名胡志明市高級員警提到，阮友靈當時是前往這棟公寓拜訪朋友一家人，另有目擊者指出，阮當晚稍早有喝酒，因此有醉意。

但是，阮友靈被傳喚時提到，當時自己並沒有喝酒，會靠近女童只是和對方「說說話」而已。胡志明市的律師Tran Ngoc Nu表示，若是猥褻的罪名成立，阮友靈可能面臨6個月到3年的刑期。

▼越南前檢察官阮友靈被起底是電梯色狼。（圖／翻攝自soha.vn）