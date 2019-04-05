紐國恐攻兇嫌遭控50項謀殺罪！　法官要求做「精神鑑定」

▲ 槍手塔朗特3月16日身穿白色囚服現身法庭。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城兩座清真寺3月15日爆發恐攻槍擊，50人不幸罹難。28歲的澳洲籍兇嫌塔朗特（Brenton Tarrant）5日出庭受審，被控50項謀殺和39項殺人未遂等罪名，法官也要求塔朗特進行精神鑑定。許多罹難者家屬和坐在輪椅上的生還者聚集在法庭外，等待司法伸張正義。

紐西蘭當地時間5日上午，在基督城高等法院內，法官曼德（Cameron Mander）透過視訊連線審判塔朗特。據澳洲廣播公司（ABC）報導，當塔朗特雙手上銬出現在螢幕上時，法庭內的罹難者家屬悄悄地哭了起來。然而，這名冷血屠殺的嫌犯看起來相當放鬆，還不時環顧四周。

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▲▼ 不少槍擊案罹難者家屬和生還者現身法庭外頭。（圖／達志影像／美聯社）



塔朗特犯案當天被捕後，被控一項謀殺罪，但當局先前就表示罪名會持續增加。法官表示，此次的聽審主要是關於塔朗特的法律代表，因為他先前說自己不需要律師、要代表自己出庭。塔朗特被要求做精神健康評估，也必須在6月14日再度出庭。CNN報導指出，精神鑑定通常會由兩名專家進行，目的是評估被告是否能應付審判過程。

塔朗特犯案當天在頭上配戴攝影機、打開臉書直播，闖入清真寺血洗。他被捕後毫無悔意，先前出庭時更比出「白人至上」的手勢。塔朗特在新南威爾斯省格拉夫頓（Grafton）長大，曾是名健身房教練，《紐西蘭晨鋒報》指出，他犯案前10分鐘將自白書寄給紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）等70多人，除了政府官員，多數收件者是國內外的媒體。

▼ 紐西蘭29日舉辦全國追悼會。（圖／達志影像／美聯社）

