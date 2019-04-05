南韓江原道「變電箱突爆炸」！森林大火燒毀250公頃　至少1死11傷

記者楊絡懸／綜合外電報導

南韓江原道北部高城郡（Goseong）4日晚上發生森林大火，火勢因風助長的情況下迅速延燒，燒毀約250公頃林木，多數建築物和房屋毀損，至少造成1人死亡、11人受傷，超過3000多人需要疏散。

根據韓聯社報導，江原道消防部門指出，當地時間4日晚上7時17分（台灣時間晚上6時17分），高城郡某條路上的變電箱突然爆炸起火，火勢隨後因風助長下迅速蔓延至附近的山區，燒毀約250公頃林木。

受到強風影響，火勢蔓延速度僅1小時內就延伸5公里，消防單位認為大火將影響至附近的束草市（Sokcho），因此趕緊疏散高城郡近2400人，而束草市附近民眾約1250人也被迫從建築物撤離。警方在路邊發現一名50多歲男性屍體，已知有1人死亡、11人受傷。

根據南韓氣象局資料，束草市風速約為每秒20公尺、江原道山區的風速可能達到每秒30公尺，且溼度僅20%，增加救援的難度。

南韓總統文在寅已經下令相關單位，採取可行的方法應對火勢，南韓政府也迅速啟動災害和安全的對策總部。國家消防廳已發出最高警報，出動近800名消防員及200輛消防車前往救災，而由於大風等因素，尚無法使用直升機，預計天亮後派出30架直升機展開滅火與救援。