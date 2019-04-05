美中貿易談判4周內達成協議、舉辦川習會！川普：進展很順利

▲川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在當地時間4日指出，中美之間的貿易談判進行的很「非常好」，雙方已經幾乎快要達成協議。另外，他也表示，只要達成協議後，就有機會跟中國國家主席習近平會面，預計4周內就會知道結果。



川普在白宮與中國副總理劉鶴會面，他提到，目前協議中尚在討論的項目包括關稅和智慧財產竊盜等問題，他接下來會與劉鶴商談關稅議題，「如果我們達成協議，我與習近平就會舉辦峰會，我們大概4周之內就會知道結果」。不過中美雙方都未明確表態川習會的時間和地點。

會後川普表示，和中國之間的談判進行得「非常順利」，但美國只會接受好的協議。雙方代表預計5日會繼續協商，也可能會延長。

CNBC報導，一名美國政府官員表示，美方將會要求中國履行購買更多美國商品的承諾，期限拉長到2025年，但是不同的商品可能會有不同的時程，這也是川普長期以來不斷要求北京政府的事情。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於3日受訪時表示，美國與中國上週在北京舉行的貿易協商取得「良好進展」，中國也在先前的會談中首度承認竊取智慧財產、強制技術轉移等問題，「他們第一次承認這些事，之前是全數否認，我想這也讓點也讓談判能順利進行」。