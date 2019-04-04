跟著大人吃！12歲童服用過多「曲馬多」止痛藥…睡夢中身亡

▲曲馬多屬嗎啡類管制藥品的一種。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國一名12歲女童因為頭痛不適，服用了家中的「曲馬多」止痛藥後，竟然在睡夢中死亡。法院解剖後發現，女童血液中的「曲馬多」濃度非常高，根據研究指出，「曲馬多」含有鴉片成分，兒童使用時恐出現呼吸系統異常等不良反應。警方認為，女童可能是沒有注意劑量才導致意外。

住在英國蘭開夏郡（Lancashire）班來（Burnley）的凱特琳（Kaitlin Clegg）因為身體不適而提早離開學校返家休息，她到奶奶家後服用了一些「曲馬多」（tramadol）希望能讓身體舒服一點，吃完藥後她就上床休息，沒想到竟一覺不起。當地法醫解剖後發現，凱特琳沒有任何重大疾病，但是血液中的「曲馬多」濃度非常高。凱特琳的父母認為，有可能是平常她看大人們服用曲馬多來止痛，所以也有樣學樣。

曲馬多是一種鴉片類藥物 ，主要用作鎮痛藥，可緩解普通到嚴重的疼痛，近年來國際間頻傳出兒童使用含有曲馬多成分的止痛藥品後，出現呼吸緩慢或微弱、呼吸困難等症狀。食藥署表示，曲馬多屬嗎啡類管制藥品的一種，目前國內已下令12歲以下兒童全面禁用。