5年遭家暴「鐵塊燙臉」　她淋汽油燒死腥夫…案件大逆轉獲釋

▲柯蘭吉（圖中）與夥伴牽著手。（圖／翻攝自臉書／Kiranjit Ahluwalia）

記者丁維瑀／綜合外電報導

印度籍女子柯蘭吉（Kiranjit Ahluwalia）遭遇丈夫家暴多年，對方甚至把熱鐵塊放在她臉上，留下明顯傷疤，她後來忍無可忍，便放火燒老公的腳，男方因為傷勢過重死亡。事發30年過後，她努力重建自己的生活，並受訪闡述那段曾被虐待的經歷。

BBC報導，1989年春天的一個晚上，迪帕克（Deepak Ahluwalia）拿著發熱的鐵塊壓在老婆臉上。柯蘭吉當時拼命掙扎，她永遠忘不了恐懼，「我無法入睡，哭得很傷心，我身心都處在痛苦中。」

受到極大打擊的柯蘭吉不斷思索，要讓老公感受到她的痛苦，當天夜晚，趁著對方熟睡時，她在丈夫的雙腳淋上汽油並點火，後來帶著兒子跑出家門，「我要給他一個傷疤，他才會記得老婆對他做了什麼。」

迪帕克10天後因為傷勢過重死亡。柯蘭吉認為，她並沒有想要殺害丈夫，只是給個教訓而已，同年12月她被判處無期徒刑，對於判決她感到很生氣，她所遭遇的家暴都被忽視。

柯蘭吉從小在印度旁遮普邦長大，長大後，結婚的壓力開始增加，她不想安頓下來，於是前往加拿大。不過，經過家人介紹，她最後還是與迪帕克走入婚姻，兩人在英格蘭展開生活。

迪帕克起初對老婆還不錯，但他脾氣越來越暴躁，隨時都會翻臉，他朝著柯蘭吉丟東西、辱罵、用刀威脅。柯蘭吉每次想要離家出走都會失敗，結婚5年後，兩人到印度拜訪親戚，她提到自己被家暴，老公對此感到抱歉，之後卻沒有任何悔改。

回到英格蘭後，迪帕克開始外遇，還會向老婆要錢，情況越來越誇張。柯蘭吉一再忍耐，最後終於放火燒丈夫；檢方當時表示，柯蘭吉對於老公的出軌感到忌妒，才會做出這樣的行為。

關注女性移民與少數族群權益的「紹索爾黑人姐妹」（Southall Black Sisters, SBS）機構先是發現柯蘭吉的案子，經過長時間的法律工作，法院終於聽取柯蘭吉長期被家暴的證據。

▲柯蘭吉參加電影放映會。



法院再審柯蘭吉的案件，最後判定她是過失殺人罪，必須入獄3年4個月，已經超過她原本服刑的時間，她立刻被釋放。她的故事開創先例，也成為SBS創立40年以來最受到矚目的例子之一。

柯蘭吉目前住在英格蘭，這些年來她努力工作，兒子都已經畢業，「我現在是阿嬤了。」她為自己的生活感到自豪。