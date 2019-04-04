父骨灰成皮球！禮儀公司捲款逃　女遭墓園追討11萬：不繳錢就取消靈位

▲被害家屬表示，墓園要求繳納剩餘款項，否則就要遷出父親的骨灰。（圖／資料照）



國際中心／綜合報導

馬來西亞一名華裔女子李金凌2017年喪父，其後透過禮儀公司向怡保某墓園購買靈位，將舉辦告別式與靈位等相關費用一併交給該公司業務。然而該名女業務卻捲款而逃，未將款項交給墓園，導致當事人被追討高達1萬4988令吉（約台幣11萬3298元）的款項，更被墓園要求，不繳錢就拿回骨灰罈。

根據《中國報》報導，36歲的李金凌表示，父親在2017年10月過世，此後她便把父親的後事委託於某禮儀公司處理，並在何姓女業務的推薦下，決定購入某墓園的靈位，讓父親長眠於此，並與禮儀公司、墓園一同簽屬三方合約，同時繳交200令吉押金（約台幣1510元）。

李金凌在父親告別式結束後的數天內，就將靈位費用轉帳給何姓女業務，沒想到2018年1月卻接到墓園來電表示，何姓女業務並沒有繳交死者靈位的費用，也聯繫不上對方，要求李金凌負責找到該名業務。李金凌找到何女後，何女則繳交3700令吉（約台幣2萬7942元），並開出3張支票給墓園負責人。

正當李姓被害人以為一切都結束時，2018年12月再度收到墓園來信指，何女所開的支票跳票，仍積欠1萬4988令吉（約台幣11萬3298元）的餘額，要求繳清尾款，否則就要撤離死者的骨灰罈。隨後便在2019年3月接獲墓園的律師信函，要求她在14天內繳納餘額，否則將採取法律行動。

李金凌表示，墓園收取了何女的支票，卻沒有在跳票的第一時間通知他們，而是事隔一年後才突然來追討，且應該是要向何姓女業務討錢，而非死者家屬。對此，墓園僅表示，顧客購買靈位，就須繳清相關款項，家屬將費用轉交給禮儀公司，卻被禮儀公司捲款，此事與墓園無關，希望家屬「欠錢還錢」。