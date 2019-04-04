「健康食物吃太少」比抽菸還恐怖　每年害死全球1100萬人

▲飲食習慣重點不在於吃太多垃圾食物，而是「吃太少健康食物」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

提高人類死亡風險的因素有很多，不過最新研究指出，「糟糕的飲食習慣」所造成的危害遠高於抽菸，而且重點不在於吃太多垃圾食物，而是「吃太少健康食物」。專家表示，全球約有1100萬人因為飲食習慣不健康而死亡，佔了總死亡人數的1/5，且這項研究時間長達27年，數據蒐集橫跨全球，因此研究結果非常具有參考性。

這項刊登在世界上最悠久及最受重視的醫學期刊《刺胳針》（the Lancet）的研究中，明確指出過去的研究專注在「不健康食物」的攝取量對身體所造成的影響，但同樣重要的是，「健康食物」的攝取量也高度影響了人體的健康。華盛頓大學「健康指標與評估研究所」教授艾富辛（Ashkan Afshin）認為，「在許多國家，不良飲食比吸煙和高血壓導致的死亡人數更多。」

研究團隊共分析了15種飲食風險因素與死亡關係，將攝取大量紅肉、加工食品、含糖飲料、反式脂肪等行為與攝取大量蔬果、穀類、纖維質等食物做比較，結果顯示，不論是在為開發或是已開發國家，2017年全球與飲食相關的全部死亡人數中，有一半以上僅歸因於3個因素，「吃太多的鹽、沒有足夠的穀物、沒有適量的水果」。

對於亞洲國家來說，最大的風險即是飲食中的「鈉含量」，由於亞洲國家在烹調時，習慣使用醬油、醋等調味料來提味，可能會間接造成鈉含量攝取過多。

紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）研究員雷諾茲（Andrew Reynolds）指出，這項研究追踪195個國家350多種疾病，結果可信度非常高，有助於改變食品的行銷策略，且政府的健康政策也應跟著調整。