壓力大、愛補眠？睡眠習慣分5大類　快自我檢測遠離慢性自殺

▲人體長期睡不好如同慢性自殺。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者林瑩真／編譯

睡覺是人類必須的休息，擁有充足並良好的睡眠，不僅可以提高人體免疫力、促進生長，保持身體健康外，還能夠消除大量疲勞感，若是長期睡不好恐增致死風險。日本一家公司就設計出「睡眠力向上計畫」，將人體睡眠習慣分成5大類，對症下藥，幫助人體獲得良好睡眠。

據《朝日新聞》報導，日本幾乎每5人之中就有1人有睡眠問題，尤其日本人普遍睡眠時間不足，這影響的不只是身體健康，也會讓大腦儲存記憶的能力減退，反而讓身體重要機能無法運作。因此鑽研睡眠的醫師坪田聰指出，「若是難以增加睡眠，那就提升睡眠質量，事實上，很多人並沒有正確把握自己的睡眠狀況」。

日本帝人公司設計出「睡眠力向上計畫」，將人體睡眠習慣分成5大類，先了解自己的睡眠類型後，再分別對症下藥解決。包括沒有特殊問題的「良好型」；平時努力、假日補眠的「節奏失調型」；睡眠習慣差，半夜多次醒來的「效率低下型」；為壓力、煩惱睡不著，因此著急的「緊張型」；最後是由專業醫師推斷的「無呼吸危險型」（指有睡眠障礙、呼吸中止症等）。

「睡眠力向上計畫」則是要求使用者記錄自己的睡眠習慣，例如每天睡覺、起床的時間，或是是否食用影響睡眠的食物（茶、咖啡、甜食）、運動時間、滑手機時間等等，接著觀察隔天身體變化，寫下可以改善睡眠習慣的知識，一步步逐漸改善自己的睡覺習慣。

另外報導也指出一些能幫助睡眠的方法，如睡前不要滑手機；睡覺前不要進食；白天多運動，讓身體疲累容易入睡；睡前進行冥想，放鬆身心；睡覺時關燈，營造最佳睡覺環境；最重要的則是盡量減少補眠，讓身體的睡眠規律不被破壞。