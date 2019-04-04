WTO經濟學家：川普汽車關稅　絕對比中美貿易戰還可怕

▲美國總統川普考慮對進口車業加徵關稅。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰擾亂了全球貿易秩序，世界貿易組織（WTO）首席經濟學家羅伯特庫夫曼（ Robert Koopman）表示，在這之前都還不是最可怕的，如果美國總統川普開始對全球進口車課徵關稅，這會遠比貿易戰的打擊還要嚴重。

綜合外媒報導，庫夫曼指出，美中貿易約佔全球貿易的3%，但全球汽車貿易約佔全球貿易的8%，可見汽車關稅造成的影響遠大於中美貿易戰衝突，甚至產生連鎖效應。

據了解，美國商務部完成汽車進口關稅的國家安全調查後，川普在去年對美國的鋼鐵業課徵25%的關稅，鋁則是課徵10%關稅，卻承諾不會對進口車業課稅。不過因與歐盟進未達成協議，讓川普重新考慮是否要對進口車加徵關稅。

AutoData Corp.在 4月2日公布，3月份的美國車輛經季節性因素調整後的銷售量年率(SAAR)為1,750萬輛、優於市場預期的1,680萬輛，不過與去年相比則是下降3%。2019年第一季SAAR平均為1,680萬輛平均為1,680萬輛，低於5年平均值17,10萬輛，顯示整體產業正逐漸下降的趨勢。

另外，針對英國脫歐也將影響全球貿易的變動，WTO周二調降全球貿易預期，數據顯示，去年第四季全球貿易萎縮0.3%，WTO將今年預估的3.7%下調至2.6%，這比去年全年的3.0%成長還低。庫夫曼表示，在最壞的狀況下，英國脫歐將造成全球貿易增長率降至預測範圍底端，同時削弱7.6%的GDP。

