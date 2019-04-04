哈利梅根寶寶「隨時會出生」　開新IG粉絲驚：有重大宣布？

▲ 梅根的預產期逼近，全球注目這位新王室成員的到來。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國哈利王子與梅根王妃即將迎接第一個寶寶，預產期就在4月，據CNN報導，這位王室新成員從現在開始「隨時」都可能來到這個世界上，而哈利與梅根近日開設自己的官方Instagram帳號，也讓粉絲們猜測，是不是有重大的事件要宣布。目前沒有人清楚寶寶的性別，梅根2月時曾說，兩人決定不在生產前先知道。

▼ 寶寶的性別和名字目前都還未公布。（圖／路透社）



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哈利與梅根的頭銜分別為「薩塞克斯公爵」與「薩塞克斯公爵夫人」，因此Instagram帳號為@sussexroyal，開設短短兩天就吸引310萬名追蹤者，第一篇貼文就有100多萬人按讚，顯示人氣多麼高。此外，英國多家博彩公司已開出各類賭盤，最多人猜寶寶的男生名會是亞瑟（Arthur），女生名則是戴安娜（Diana）。

哈利與梅根去年5月19日在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行婚禮，5個月後，兩人首次以夫妻身分訪問海外國家，在澳洲行期間宣布懷孕。英國肯辛頓宮（Kensington Palace）官方一直以來對預產期保密到家，一開始只說是在2019年春天，直到梅根被捕捉到告訴人們是在4月或5月初。

對於梅根會在哪一間醫院生產，外界也有諸多猜測。有報導指出，她可能打破王室40多年來的傳統，不在聖瑪麗醫院生產，因為不想如凱特王妃一樣，生產完後立刻面對媒體。小倆口近期從原本居住的肯辛頓宮搬遷至浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），位於倫敦市中心以西約23英里（約37公里），因此可能選擇附近的醫院。

▼ 哈利梅根婚禮官方照片。（圖／路透社）



▼ 梅根可能選擇離家較近的醫院生產。（圖／達志影像／美聯社）

