哈利梅根寶寶「隨時會出生」　開新IG粉絲驚：有重大宣布？

▲ 梅根的預產期逼近,全球注目這位新王室成員的到來。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

英國哈利王子與梅根王妃即將迎接第一個寶寶,預產期就在4月,據CNN報導,這位王室新成員從現在開始「隨時」都可能來到這個世界上,而哈利與梅根近日開設自己的官方Instagram帳號,也讓粉絲們猜測,是不是有重大的事件要宣布。目前沒有人清楚寶寶的性別,梅根2月時曾說,兩人決定不在生產前先知道。

▼ 寶寶的性別和名字目前都還未公布。(圖/路透社)



哈利與梅根的頭銜分別為「薩塞克斯公爵」與「薩塞克斯公爵夫人」,因此Instagram帳號為@sussexroyal,開設短短兩天就吸引310萬名追蹤者,第一篇貼文就有100多萬人按讚,顯示人氣多麼高。此外,英國多家博彩公司已開出各類賭盤,最多人猜寶寶的男生名會是亞瑟(Arthur),女生名則是戴安娜(Diana)。

“Welcome to our official Instagram; we look forward to sharing the work that drives us, the causes we support, important announcements, and the opportunity to shine a light on key issues. We thank you for your support, and welcome you to @sussexroyal.”- Harry & Meghan

A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Apr 2, 2019 at 7:16am PDT