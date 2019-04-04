「濟州島大屠殺」71周年　警民衝突奪萬條人命…軍方首度表示遺憾

▲ 2018年，罹難者家屬們帶著鮮花、水果前來和平公園祭拜追思。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓1948年爆發血腥「濟州事件」，軍警武力鎮壓濟州島民長達6年，導致多達3萬人喪命，迄今數千屍骨仍未尋獲。在今年屆滿71周年的4月3日，上萬人現身追悼會，淚灑濟州4.3和平公園，總統文在寅臉書發文誓言加大徹查真相力道、撫慰濟州人民創傷，而軍方則是時隔71年首次對此事件表示遺憾。

南韓軍方長期把濟州事件視為民間叛變，但國防部3日表示，尊重「濟州四三事件特別法」的精神，對於軍警當年鎮壓行動造成大批濟州人民傷亡一事深感遺憾，同時向罹難者致上深切哀悼之意。

這場紀念活動以舞者表演揭開序幕，包括南韓國務總理李洛淵、哲學大師金容沃、南韓國防部次長徐柱錫、警察廳長閔鉀龍都到場。李洛淵表示，政府會繼續挖掘真相、恢復死者名譽，確認失蹤者、罹難者家屬目前狀況，並提供相關支援；金容沃則是朗讀濟州和平宣言，更語帶哽咽誦讀濟州海女民謠。

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南韓總統文在寅透過臉書提到，完全解決濟州事件是跨越意識形態鴻溝、踏上全民團結的路途，「4.3事件仍讓我們沒有臉面立於天地之間春光之下，面對濟州人民克服傷痛、走向和平的堅韌，深表尊敬。」

事實上，和平公園的墓碑刻有1.4萬名罹難者的名字，親屬們帶著鮮花、水果前來祭拜，一遍又一遍地擦拭墓碑。憶起當年，現年96歲的梁京珠接連失去二哥、大哥，而現年80歲的梁京淑則是拒絕把上山躲避村民的名字透露給警方，遭到當局刑求拷問，迄今仍需面對失明、肩膀手腕骨頭變形等後遺症。

濟州事件是1948年4月3日至1954年9月21日的血腥鎮壓事件。根據官方統計，多達3萬名濟州人民因此喪命，另有3600人下落不明。

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