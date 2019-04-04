母自殺留遺書「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年後…跨3州尋獲

▲皮蒂森失蹤時年僅6歲。（左圖／達志影像／美聯社，右圖／翻攝自National Center for Missing & Exploited Children）



國際中心／綜合報導

美國一名14歲男孩8年前在伊利諾州失蹤，如今卻奇蹟似出現在俄亥俄州警局，並向警察表示，他這些年都與綁匪待在一起。當地警方表示，當年男童在母親自殺後就此失蹤，母親還在遺書中寫著，「他現在很安全，但你們永遠找不到他。」沒想到現在卻毫髮無傷地出現，目前警方正在確認他的DNA與失蹤男童是否相符。

這名自稱是皮蒂森（Timmothy Pitzen）的男孩向警方表示，他這些年一直和「綁架者」住在紅屋頂旅館（Red Roof Inn）內，但他並不知道旅館的確切位置。當地警方立刻搜索了轄區內所有紅屋頂旅館，最後發現，皮蒂森應該是從伊利諾州，穿越肯塔基州，一路來到俄亥俄州。據他描述，綁架他的是兩名白人男性，並開著擦有黃色油漆的福特SUV。

根據美國失踪與受虐兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）指出，當年才6歲的皮蒂森向學校請假3天與母親艾咪（Amy Fry-Pitzen）一起出遊，當時母親患有嚴重的憂鬱症。結果旅行第1天，皮蒂森就在威斯康辛州的水上樂園失蹤，2天後艾咪被發現在旅館內自殺，並在現場留下一張遺書寫著，「皮蒂森非常安全，有人正在照顧他，但你們永遠找不到他。」

皮蒂森的案例被翻拍成許多節目，如今天他可能平安歸來，讓外界非常好奇他這幾年的遭遇。尤其他的父親吉姆（Jim Pitzen）始終相信兒子還活著，「我現在只想讓他快點回家。」皮蒂森的外婆安德森（Alana Anderson）也說，「我們從來沒有停止過尋找他，我們相信總有一天，他會回到我們身邊。」

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