美國洪水肆虐農業損失逾924億　豆農損失慘重

▲中西部的洪災導致道路毀壞、淹沒耕地。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國3月受到炸彈旋風（bomb cyclone）暴風雪影響，造成直接經濟損失超過30億美元（約新台幣924元）。而今（2019）年至今，全球農產品市場走勢低迷，大豆跌幅3%、玉米下跌7%、小麥下跌10%；相較之下，工業金屬以鋅、鎳等為主，在一個季度中上漲超過20%， 對當地農民而言，無疑是一次重大打擊。

根據《紐約時報》報導，愛荷華州、內布拉斯加州、威斯康辛州、明尼蘇達州和南達科他州等地被大雪與動與所侵襲，流量創下密蘇里河歷史新高，部分堤壩被大水沖毀，至少5個州入緊急狀態。美國農業部長珀杜表示，中西部的洪災導致道路毀壞、淹沒耕地，倉庫中的大豆也遭到損害。

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▲房屋和農場被完全摧毀，直接經濟損失超過30億美元。（圖／路透）

然而，雖著春季的到來，氣候逐漸回暖，許多仍覆蓋著冬季積雪的地區，可能因為融雪疊加河流凌汛，出現更大規模的洪鋒。最新的氣象預報顯示，未來3個月間，中東部較低窪的區域降雨量可能會超過歷史均值。

美國國家氣象局副局長埃利克森（Mary Erickson）表示，5月的狀況可能最差，25個州中的2億人面臨洪水風險，「國內接近三分之二將進入抗洪救災的狀態」，洪水規模將比1993年與2011年2次洪災嚴重。

▲堤壩被大水沖毀，至少5個州入緊急狀態。（圖／路透）

聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，國內經濟情況良好，但農村地區並未享受到同樣的繁榮。美國農業數據顯示，2018年農場淨收入同比下滑13%，減少至753億元（約新台幣2.3億元）；預期今年可能持續下滑8%，至694億美元（約新台幣2.1億元），相對2013年的歷史高點下降44%。

此前川普政府為補償農民受貿易摩擦影響的120億美元（約新台幣3697億元）補貼，相較之下猶如九牛一毛。