預防流產「要定期吞精」　荷蘭研究：可以提高寶寶免疫！

▲研究指出吞精可以預防再次流產。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

在伴侶間的床上情趣，除了可以使用器具之外，「口交」算是被極端喜好和厭惡的選項，臨床上雖有許多研究想為「口交」或是「吞精」平反，但還是無法改變女性對此的既定印象。近日有荷蘭研究報告則指出吞精的新好處，竟然可以「防止流產」，並且確切以兩組對照組實驗，得到意外的結果。

根據英國《每日郵報》報導，荷蘭萊頓大學醫學中心（Leiden University Medical Centre）研究指出，吞精的好處，除了精液可能有好的激素和蛋白質可以提升免疫力外，也能讓懷孕者防止流產，或預防再次流產。「經常給男性伴侶口交的女性，再次流產的機率相對較低」，對照234名女性的懷孕經驗及性生活習慣做出歸納整理，並且分為流產組及非流產組，其中73％沒有流產過的女性，時常出現口交、吞精的行為；而的流產過的女性，只有57％願意經常口交。

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▲過去許多研究指出，精液內還有大量蛋白質。（圖／示意圖／達志）

研究人員提到，研究結果似乎可證，口交次數較少的女性和流產之間存在著關聯，吞精或許增加了孕婦的免疫力，讓胎兒能更加健康成長。

此外，對於該項研究的不足，荷蘭研究人員也承認，因為並沒有包括完善的數字研究，因此也無法提供吞精能導致低流產率的數據。其實吞精相關的好處，過去也曾有研究指出可以抗老、或對人體有相當大的養成份，但醫師還是建議，因為精液經過儲精囊、攝護腺，如果伴侶有泌尿感染、性病，相對的精子也會有細菌，若口腔內有傷口，很可能就會化為傳染病。