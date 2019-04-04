IS倒戈！聖戰新娘腦袋復活　3孩子全早夭哭喊：我現在想回家了

▲貝古姆三個孩子先後夭折，希望可以回到英國生活。（圖／翻攝自notiulti.com）

國際中心／綜合報導

橫行5年的極端組織IS（伊斯蘭國），逐漸勢衰力微，不少曾經投效的聖戰士及聖戰新娘，紛紛渴望回到自己原本的國家生存，有別於過去的瘋狂洗腦，似乎有些人漸漸「甦醒」過來。一名英國少女貝古姆（Shamima Begum）2015年逃家至敘利亞，毅然決然參加IS並且跟家人斷絕關係，如今接受訪問時提到，「真的很想回去英國，當時是因為被洗腦了！」

根據英國《每日郵報》報導，19歲的貝古姆提到自己當時在網路上受到極端份子的影響，莫名的開始相信自己被告知的事情，「但回想起來，我根本對於宗教根本一無所知。」她在2015年和兩位朋友一起到達敘利亞後3周，就和年輕的荷蘭籍IS戰士結婚，並且生下一男一女，但卻因為生病和營養不了而早夭。

直到今年初，貝古姆在難民營生下第三名男嬰，提出希望可以帶著兒子回到英國，英國內政部即褫奪她原本的公民身分，最令她打擊的，就連3周大的小兒子也在二月時生病死亡。貝古姆坦承自己心情相當沮喪，每一天還得靠人護送到兒子的墳前念經。

貝古姆逃離敘利亞後，她的丈夫接受訪問時提到，「貝古姆是一個很好的妻子。」而對於在小兒子早夭後，貝古姆的律師希望英國內政部可以撤回相關決定，讓一無所有的貝古姆早日回家。