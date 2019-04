前男友「找刺客」朝臉潑酸躲車內看　她回想地獄：皮膚滴到地上

▲前男友設下圈套,找人對艾莉潑酸。(圖/翻攝自推特)



國際中心/綜合報導

英國29歲女子艾莉(Ellie Chessell)2017年與男友分手後,對方聘請一位「刺客」朝她潑酸,導致她身心受創,從頭到腳幾乎都被包紮起來。如今,隨著恐怖情人被判處12年徒刑,她的情況也逐漸好轉,還在大腿處刺青,代表人生再度開始,更有信心面對未來。

《每日郵報》報導,艾莉最初與克勞迪奧(Claudio Gouveia)交往時都很順利,,但兩人到了後期開始容易爭執,她甚至被毆打,頭部被對方緊抓去撞門框,就醫接受縫針後她決定分手。

一段時間過後,艾莉試著透過交友軟體展開新戀情,並出門準備與對方見面,她卻在路上被襲擊,前男友竟然唆使另一位男子對她潑酸。她後來得知,與她在軟體上聊天的其實就是前男友。

