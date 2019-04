政治犯父親流亡國外　女兒15歲入獄從此失蹤「設計師夢碎」

▲人權團體替艾哈邁德尋找正義。(圖/翻攝自臉書/One Day Seyoum)



記者丁維瑀/綜合外電報導

東非國家厄利垂亞女子艾哈邁德(Ciham Ali Ahmed)15歲時遭到監禁,如今6年過去了,她的下落依舊不明,家人都不清楚她的處境如何。事實上,她從未被指控或是犯下任何罪行,原本只是夢想成為設計師的少女,卻莫名失去自由,疑似多年來在擁擠又缺乏食物的獄中度日。

CNN報導,4月3日是艾哈邁德的生日,即將滿22歲的她無法與親人見面。非營利組織「人權觀察」(Human Rights Watch)呼籲,厄利垂亞政府應盡快釋放所有的政治犯;其中,非洲高級研究員霍恩(Felix Horne)透過聲明指出,艾哈邁德15歲開始「被消失」。

艾哈邁德擁有美國與厄利垂亞的雙重國籍,她在洛杉磯出生,後來在厄利垂亞長大,父母也是厄利垂亞公民。她的叔叔尤尼斯(Saleh Younis)曾說,厄利垂亞會要求18歲以上的年輕人服役,迫使許多人想離開國家。

厄利垂亞又被稱為「非洲北韓」(North Korea of Africa),沒有舉行過全國大選,缺乏新聞自由,公民如果沒有政府發布的出境簽證就不能離開;國家強制的兵役表定18個月,卻可以無限期一直延續下去。

自從2012年12月開始,艾哈邁德被安全部隊帶走,據信她一直在厄利垂亞的監獄受苦。2017年的人權觀察報告指出,參與「國民服務」的公民經常要面臨身體上的虐待,女性甚至要被迫接受性暴力,年輕人除了服役,不然就會尋求前往歐洲。

艾哈邁德的父親是前資訊部長,曾任總統身邊的重要親信,後來在2012年逃離厄利垂亞,她的爸媽都曾爭取國家在1993年獨立。父親由於受到生命危險,目前流亡在澳洲,他試圖告訴女兒要離開。

然而,艾哈邁德沒有成功離開,反而失去蹤跡,她以前是個面帶笑容的少女,富有同情心,還會給路邊的人免費午餐,她喜歡游泳與畫畫,一心想著成為知名設計師。

艾哈邁德的下落依舊是謎。尤尼斯表示,「每次我們都試著去找她在哪裡,得到一致的答案是,她的案件由總統親自處理。沒人知道任何事,她只是失蹤了。」他補充,「唯一可以猜測的是,這是對她父親某種形式的懲罰。」

美國駐阿斯馬拉大使發言人塔蘭迪斯(Violeta Talandis)透過聲明指出,目前知道艾哈邁德的案子,向美國公民提供援助,是國務院與駐外領事館最重要的任務之一,出於隱私考量沒辦法進一步評論。

