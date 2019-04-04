瑞典節目酸「陸客不要隨地大小便」　引發外交大戰…主持人宣布請辭

▲《瑞典新聞》主持人羅恩達爾在辱華事件爆發半年後宣布請辭。（圖／翻攝自瑞典新聞官網、youtube）



國際中心／綜合報導

去年9月瑞典電視台（SVT）一部「陸客宣導片」引起大陸民眾與官方媒體不滿，大陸駐瑞典大使館也認為這部短片「嚴重辱華」，要求電視台道歉。如今傳出該節目主持人羅恩達爾（Jesper Rönndahl）已向電視台請辭，他向外界表示，「我對政治新聞並不感興趣。」

羅恩達爾已連續3季擔任《瑞典新聞》（Svenska nyheter）節目主持人，根據瑞典媒體《Aftonbladet》報導證實，本周將是他最後一次主持該節目。羅恩達爾表示，他一直很享受工作所帶來的樂趣，節目初衷就是要將難懂的政治，換種方式向觀眾解釋，沒想到卻數度引發爭議。羅恩達爾認為，自己缺乏「正確的知識」，讓節目的玩笑演變成外交大戰，「這個決定很艱難，但事實上，我對政治新聞並不感興趣。」

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▲瑞典電視台發表「提醒陸客勿隨地便溺」宣導片。（圖／翻攝自瑞典新聞官網、youtube）



整起事件是從2018年9月21日爆發，《瑞典新聞》播出長達1分半的「宣傳影片」，總長30分鐘的節目裡有1/3的時間是在討論大陸話題，引起爭端的「宣導片」中，女主播微笑「提醒」陸客不可以隨地大小便、如廁後要記得洗手，還稱大陸人是種族主義者。

除了羅恩達爾以外，該節目製作人林卓蘭（Michael Lindgren）也宣布離職，他認為過去製作的「諷刺」操作，有時能引起觀眾共鳴，但針對中國大陸所播出的內容，確實讓該國人民感到不適。瑞典電視台表示，目前尚未決定節目走向，也還沒談妥下一季的主持人選。