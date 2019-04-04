汶萊「亂石砸同志」新法上路！　人權團體憂印尼、大馬將跟進

▲ 汶萊蘇丹哈山納．包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

汶萊3日實施嚴格新刑法，包括對同性性行為與通姦者處以「石刑」、性侵者死刑，以及竊盜者判處「斷手斷腳」刑罰。汶萊是東南亞第一個實施全國性《伊斯蘭刑法》的國家，人權團體擔心，馬來西亞、印尼等東南亞伊斯蘭國家也可能考慮跟進。

汶萊蘇丹兼首相哈山納．包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）2014年頒布《伊斯蘭刑法》，以伊斯蘭教法加強對民眾的控管。他在電視演說中表示，「我想看到伊斯蘭教誨在這個國家越發茁壯，我強調，汶萊是一個永遠服膺真主的國家。」

汶萊在此之前就不允許同性戀，最重可處以10年有期徒刑，此次修法加重至石刑。除了針對同志，汶萊新法也嚴懲竊盜犯，首犯者可剁掉右手，再犯者則剁去左腳。不過，山納．包奇亞堅稱，汶萊是個公平、幸福的國家。

此次汶萊頒布新刑法引發全球各國政府和人權團體反彈，包括美國好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney）、脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）均呼籲各界抵制汶萊皇室所投資的酒店。

《衛報》指出，汶萊2013年就公布了新刑法的內容，但因人權團體等不斷抗議，實施日期一再延宕。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）表示，實施此法意味汶萊的人權保障嚴重倒退，「任何基於宗教的立法都不能侵犯人權，包括屬於多數宗教的人，還有屬於少數宗教群體及非信徒的權利。」