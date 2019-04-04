微笑出席「世紀大審」支持者喊萬歲　大馬前首相納吉否認汙千億

▲ 馬來西亞前首相納吉（Najib Razak） 。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）的「世紀大審」於3日展開，現年65歲的他當天下午身穿深藍色西裝抵達法院，臉上露出微笑，一旁還有支持者高舉標語喊著「納吉萬歲」。納吉在「一馬弊案」中被控7大罪名，包括濫用職權收取總值4200萬吉令（約新台幣196億元）的賄款，但始終全盤否認。

納吉於2009年以「拚經濟」為由成立「一個馬來西亞發展有限公司」（1MDB），但涉嫌將旗下子公司「SRC國際」（SRC International）的4200萬令吉款項轉入個人戶頭，在國外購置豪宅、私人飛機等奢侈品。來自全球10多個國家的投資人認為，一馬公司的數十億美元遭到掏空。

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▲▼ 納吉神情輕鬆地出庭受審 。（圖／路透社）



這是納吉在一馬案中面臨的第一樁官司，原訂今年2月開庭，然而他的辯護律師團一再以「程序瑕疵」為由申請延期，直到上周法官裁定立即開庭。律師團更於3日開庭前提出多項動議，企圖拖延時間，但被法官駁回。

大馬現任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）當選後大打貪腐，檢察總長湯馬斯（Tommy Thomas）表示，納吉在位9年多，擁有近乎獨裁的權力，希望此案能成為今後領導人的借鏡。3日下午5時35分左右，納吉微笑著結束庭審步出法院，神情輕鬆地離開；下一次庭審暫定15日舉行。