英國會1 票之差擋下「無協議脫歐」！強迫梅伊再度延長期限





▲反對脫歐的英國民眾在倫敦議會大廈外抗議示威。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國國會以313對312票通過提案，強迫梅伊政府延長脫歐期限，以阻止4月12日發生「無協議脫歐」。歐盟將於10日再次舉行緊急峰會，若是英國國會還是無法就脫歐協議達成共識的話，梅伊可能會帶著原本的草案第4度闖關。

這項提案由工黨議員庫柏（Yvette Cooper）提出，並在英國當地時間3日晚上10點多，以一票之差通過，此法案將迫使梅伊向歐盟提出延長脫歐期限的要求，並阻止無協議脫歐。不過接下來必須再送上議院核准，通過後才會成為法律。此外，最後是否真的會延長脫歐期限，最後還是得由歐盟決定。

當天下午，梅伊與工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）會晤，試圖達成共識，會面之後，柯賓表示兩人之間有「具建設性」的討論，但是最後並沒有結果。而雙方的團隊也在3日晚間談了一整晚，4日將會繼續會談，希望能在10日的歐盟緊急峰會前，對脫歐協議達成共識。

若是到了10日，雙方還無法達成共識的話，梅伊在先前已經提出多個選項，包含再次就先前與歐盟達成的協議進行第4度闖關表決

由於與歐盟的協議草案在國會中陷入僵局，歐盟日前先同意將脫歐期限延至5月22日，條件是英國國會必須通過脫歐協議，否則英國將於4月12日依法自動脫離歐盟，也就是可能變成無協議脫歐的局面。