清秀弟畫大紅唇「裝兩粒假奶」逃兵役！PO網炫耀艷照卻被罵翻

▲泰國清秀男裝假奶逃兵。（圖／翻攝自臉書／จ๊อกปณีย์）

記者錢玉紘／綜合報導

每年4月，泰國都會舉辦徵兵抽籤，年滿21的男性就得抽籤決定是否要當兵，但日前一名泰國男子因為不想服兵役，於是男扮女裝還裝了假奶，最後成功逃過，還把這件事情PO上網炫耀，不過此舉卻被網友罵翻，認為可能會讓軍方加強對變性人的審查。

由於在泰國變性風氣盛行，一般來說動過變性手術的男子都會被以心理異常或生理異常等原因免除兵役。據《khaosod》報導，泰國臉書粉專「จ๊อกปณีย์」PO文表示，這名男性本身長相清秀，為了想逃過兵役找來了化妝師，把自己打扮成女性的樣子，照片中可以看到，她妝容完整，還戴了假髮和假奶，最後真的因為「性別不符」，成功逃過兵役抽籤這一關。



該男子在3日把逃過兵役抽籤的事情，和自己扮女裝的照片都PO在臉書上炫耀，他提到，自己有明確告訴化妝師想免除兵役，「太好了，如果沒順利通過的話真不知道怎麼半」。另外，他還貼出一段影片表示，自己是跟好友買來中國製的假奶戴在身上。

沒想到廣大的網友們對於此事感到相當生氣，認為該男的作為反而會讓軍方加強對真正變性的審查，該男則回嗆以前一直都有人這樣做。不過，在湧入大量的謾罵留言之後，這名男子已經把臉書關閉。