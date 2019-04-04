美女遊客烏干達「被狩獵」　4持槍綁匪勒贖1550萬

▲伊莉莎白女王國家公園內的火山口湖。（圖／翻攝自維基百科）

記者張靖榕／綜合報導

美國女遊客恩迪柯特（Kimberley Sue Endecott）與司機2日在烏干達遭到4名持槍份子綁架。烏干達警方表示，綁匪用恩迪柯特的手機打電話要求贖金50萬美元（約新台幣1550萬元），警方已展開搜捕行動。

綜合外媒報導，35歲的恩迪柯特和48歲的當地司機兼嚮導保羅（Jean Paul）2日在傍晚進行狩獵，卻在開車行經伊麗莎白女王國家公園（Queen Elizabeth National Park）時，遭到4名持槍份子綁架。

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▲圖中，伊莉莎白女王國家公園往左就是和剛果民主共和國的邊界。（圖／翻攝自Google）

烏干達警方發言人納馬耶（Polly Namaye）3日發表聲明，「綁匪使用被害人手機打電話，索求50萬美元贖金，我們相信，綁匪綁架的動機就是因為錢。」烏干達警方表示，當時在場的一對老夫婦沒有被綁匪帶走，並在事後立刻通知警方；當局確信綁匪仍在這座國家公園內。

恩迪柯特與司機被擄走的地點在伊麗莎白女王國家公園的邊陲地帶，鄰近剛果民主共和國邊界，這個區域內散布著許多叛亂團體和活動。