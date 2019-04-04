川普推特語錄／國會如果再不團結　邊境真得會整條關起來哦！

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天一早在推特上重申，在2020年大選結束以前，他不會爭取國會表決推翻「歐記健保」。他又說，現在有一些頗具才能的幕僚正在替他完善健保方案，而這將會在選戰開打時才公開，否認《紐約時報》的相關報導。川普今日將與美軍高階將領會面並共進晚餐，沒有其他公開行程。

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▼國會必須團結起來，立即消滅邊境上的漏洞！如果不採取行動，整個或大部分邊境將會關閉。這是國家緊急狀態！

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▼我從來沒有打算要在2020年選舉以前將那極好的健保替代方案交付國會表決，現在一些非常有才華的人正在替我和共和黨不斷完善它。這將作為一個更好、更便宜的方案替代歐巴馬健保，並在選戰中充分展示出來。

這會成為一個了不起的競選議題。我從來不像《紐約時報》（一如往常）的錯誤報導說的那樣，要求Mitch McConnell在大選前表決，但只等選舉後我們奪回眾議院等等。共和黨永遠支持預先存在病症！

注：預先存在病症（Pre-existing conditions）是保險名詞，許多保險公司為了過濾高風險保戶，可能會在病人生病後，以「此病症在你加入醫療保險前就已經存在」為由，拒絕替保護支付醫療費用。