黑麻麻熟女地鐵大剌剌自慰10分鐘　直喊：那裡好癢！

▲辛克森地鐵裡大剌剌自慰，長達10分鐘。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

英國一名黑人女子日前在地鐵列車上自慰長達10分鐘，還毫不害臊的說：「那裡好癢」！目前警方正在追緝這名豪放女。

這名女子是3 7歲的辛克森(Sarah Hinkson)，當天她在「哈默史密斯和及城市線」(Hammersmith & City Line)地鐵上一個人霸佔了4個座位，然後在驚得目瞪口呆的其他乘客面前自慰起來。

乘客之一的波頓(Anthony Burton)先是聽到一些怪聲，當他轉過頭去看時，赫然發現辛克森的手已不倍在活動。他說：「我嚇壞了！」波頓又說。辛古森一直沒有停「手」，直到國王十字路車站(King’s Cross station)她被員警逮捕時才停下來。檢察官馬吉德(Mispa Majid)對倫敦市地方法院法官說：「辛克森女士在倫敦地鐵上作出了違反公共道德的行為。」

證人波頓說，2019年2月24日星期日當天，, 他在帕丁頓站坐上地鐵，親眼目睹了辛克森的荒誕行為。 他告訴法庭說：「我突然聽到了敲擊聲。我最初以為是機械碰撞聲。但後來我才注意到，在我的右手邊有一位女士跨坐在在三、四個位子上。她的腳不停的踢到椅子或玻璃窗，噪音就是這麼來的。我和她之間沒有障礙物，我可以很清楚看到她的一舉一動。」

波頓又說：「當時她脫了靴子放在地板上。我看見她的手在腰際間不時伸進褲補子裡，上上下下。」波頓告訴法庭說，他看到車廂裡有孩子，生怕他們會看到辛克森的行為，於是他報了警。約10分鐘後，員警趕到國王十字路地鐵站。

在法庭上，已育有一子的辛克森否認在地鐵上自慰。當被問及她當時在幹啥時，辛克森說：「我的大腿內側長了疹子，我只是在抓癢。」

主審法官藍儂(Diane Lennon)判定辛克森「違反公共道德」罪名成立。但她在宣判天並未到庭，目前法院已對她發出逮捕令。相關報導請看這裡