她橫躺公園「雙手反綁嘴封死」　體內驗出4男DNA…老父崩潰！

▲該名女子遭到4名男子BDSM後棄屍。（圖／翻攝自當事者家人臉書下同）

國際中心／綜合報導

死因成謎！澳洲32歲女子卡特萊特（Nicole Cartwright）日前在公園內被發現，她過去幾日被家人通報為失蹤人口。找到時已經成為冰冷的遺體，就在警方尚未有頭緒開始調查時，檢警驗屍意外發現，她體內竟然擁有好幾個男子的DNA，加上遺體被發現時雙手被以BDSM（性虐）的方式綑綁，嘴巴也被堵住，因此全案朝性虐待調查。

根據英國《每日郵報》報導，卡特萊特的遺體明顯有多處遭到虐待的痕跡，相驗死因時，法醫發現她的體內有4名不同男子的DNA反應，於是著手調查平時死者的生活習慣，意外發現卡特萊特死前特別頻繁的在性愛網站、BDSM網站瀏覽，卡特萊特的朋友表示，近日她的社群網站貼文也都出現較為「黑暗」的字眼，就連穿著打扮也有所改變，但沒有想到會發生悲劇。

卡特萊特的父親泰瑞（Terry Cartwright）也提到，「從沒想過女兒會發生這樣的事情，平時一兩周沒有聯繫都很正常，沒想這次卻變成這樣。」警方表示，案發現場死者手部遭到反綁，口中也被塞住，若再加上她本身就有BDSM的癖好，將不排除是因為性愛過程中太過激烈導致死亡。

卡特萊特的親友得知消息後，更紛紛趕往現場擺上花束，對於突如其來的死訊當不捨、震驚，死者的親哥哥也在臉書上發文，「我的小妹，我永遠愛你，聽到這樣的消息，我真的心都碎了。」

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▲卡特萊特的哥哥在貼文中表示哀悼。（圖／翻攝自當事家人臉書）