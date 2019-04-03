英國人喜歡做愛前喝酒兼嗑藥　比例居歐美之冠

▲逾半數的英國人會在「愛愛」前喝酒助「性」。(示意圖／pixabay)

國際中心／綜合報導

英國「倫敦大學學院」(University College London)本周一(4月1日)發表研究報告指出：英國人是歐、美等眾多西方國家裡，最普遍在酒精及藥物影響下人做愛的一群。

上述結論來自該校去年所作的「全球藥物使用問卷調查」( Global Drug Survey)。這份調查總共訪問了2.2萬人有關濫用藥物的問題。

調查指出，在歐洲、美國、加拿大及澳洲等多個西方國家裡，英國人是最易在做愛前濫用酒精和藥物的一群。 在受訪的英國人裡，64%(4719人) 會在喝酒後做愛。歐洲人是60%(1296人)、美國人是55%(2064人)。

性愛前同時喝酒兼嗑藥的，英國人是13%(936人)，歐洲人是8%。在做愛前嗑「搖頭丸」(MDMA)的，英國人有20%，美國人與歐洲人都是15%。

調查同時指出，有60%男同志會使用藥物以增強性能力。男同志與雙性戀者同為最普遍在在藥物影響下做愛的一群。研究人員說，了解在不同人群裡藥物與性行為的關係模式，有助於制訂相關衞生政策，降低性病的蔓延。相關報導請看這裡