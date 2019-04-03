日本美少女剪「世界最長髮」獻愛心　網狂讚：人美心也美

▲川原華唯都曾獲金氏世界紀錄「世界最長髮青少年」，日前第一次剪頭髮。（影片取自KyodoNews YouTube，如遭刪除請見諒）

國際中心／綜合報導

日本鹿兒島一名18歲少女去年獲得金氏世界紀錄認定為「世界最長髮青少年」，不過她沒有馬上剪頭髮，而是等到今年4月即將進入大學就讀，加上新時代「令和」到來，才終於剪去超過百公分的長髮，這也是她第一次體驗剪頭髮的感覺。

綜合日媒報導，川原華唯都為了遮掩出生時頭皮治療留下的疤痕，開始留起長髮，頭髮越來越長後，她也覺得「剪了太可惜了」，因此都紮成麻花辮上學，雖然中間曾一度考慮其他髮型，但當時忙於升學考試，就這樣錯過剪頭髮的時機。

直到去年3月，家中親戚鼓勵川原華唯都申請金式世界紀錄，一頭長達155.5公分的頭髮讓她順利被認證為13至17歲「世界最長髮青少年」。不過同年4月，川原華唯都因年滿18歲被排除於金氏世界紀錄對象之外，同年11月就一名居住於義大利的印度少女以170.5公分的長髮刷新紀錄。

雖然紀錄被刷新，但川原華唯都也沒有馬上剪掉長髮，而是到今年4月時，她即將迎來大學生的新身分，且恰逢日本改元，才讓她下定決心，在2日接受有生以來第一次剪頭髮，終於體驗到剪頭髮的感覺，剪下的超過百公分長髮則捐贈給製作醫用假髮的NPO法人。

川原華唯都的母親表示，過去幫女兒洗頭髮是她每天的功課，最後一次幫女兒洗頭髮也忍不住感到失落，但是「剪了頭髮變得很時尚，即使是自家孩子也想稱讚可愛」。

NPO法人接受川原華唯都捐贈的長髮後感激表示，會將此製作成短缺的長假髮，「謝謝她將這麼珍貴、留這麼久的長髮捐贈給我們」。許多網友則在推特轉發新聞，紛紛直呼「這麼長又漂亮的頭髮，剪掉了不禁覺得難過」、「太厲害了，感覺平安時代的女生就留這麼長的頭髮」、「不覺得川原華唯都長得滿可愛的嗎」。