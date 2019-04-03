信任破裂！杜魯道干涉司法風波開鍘　加國2爆料部長被開除黨籍

▲ 王州迪和費爾波特雙雙表示，對於被逐出自由黨一事感到失望。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加拿大總理杜魯道爆發干涉司法風波，挺身爆料的前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）和前預算部長費爾波特（Jane Philpott）雙雙請辭後，如今更被逐出執政黨自由黨。杜魯道2日表示，2人與政黨團隊之間的信任已破裂，「如果說，她們不能真心對團隊有信心，那她們就無法成為團隊的一員。」

綜合Global News、BBC、法新社報導，王州迪與費爾波特先前多次公開表態對政府失去信心，而王州迪上周更公開一段秘密音檔，力求證明她先前所說被施壓不起訴建築巨擘拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）的事件。對此，自由黨（Liberal Party）緊急召開黨團會議，最終決議開除王州迪、費爾波特黨籍。

「王州迪與菲爾波特已不再是自由黨黨團成員」，杜魯道表示，2人與黨團之間的信任已破裂，而開除黨籍的決議旨在終止黨內惡鬥，「不論是私自未經同意偷偷錄下對話，還是多次提起對政府或我這個領導人失去信心，她們很明顯已無法繼續留在自由黨的團隊裡面。」

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▲ 杜魯道所面臨的這場政治危機持續數周，讓他在大選前的民調直線下滑。（圖／路透）

對此，王州迪表示，她在杜魯道召開記者會前就已收到相關決議，「我不後悔，我說的是實話，我以後也會繼續這麼做。」而費爾波特則認為，黨團指責她不忠誠、企圖把總理拉下台，有政治動機，並受到與王州迪的交情影響，因此需要被逐出黨團，「這些攻擊的背後都是不實言論和謊言，目前政黨和總理所面臨的危機，並不是我主動挑起的，當然也不是王州迪。」

2015年，總公司設在魁北克省的拉瓦稜公司被控涉嫌賄賂利比亞官員來取得合約，並設法游說政府簽訂相關協議，尋求庭外和解。而杜魯道政府在去年推動修法，被外界解讀為幫助拉瓦稜公司解套免遭起訴。

▼ 加拿大前司法部長王州迪（左）與前預算部長費爾波特（右）。（圖／路透）