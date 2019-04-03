兒子睡夢中斷氣　爸媽推「冷凍冰床」包嬰屍10天…天天親吻道別

▲托比突然離開，爸媽用冰床冷凍。（圖／翻攝自gofundme募資網站）

國際中心／綜合報導

對於夫妻而言，準備好當新手爸媽，是人生相當喜悅的一個階段，但印度25歲的新手媽媽吉布森（India Gibson）和老公海耶斯（Jamie Hayes）婚後終於盼到自己的兒子托比（Toby），在兩人細心照料生活下，寶寶成長的相當健康。去年8月吉布森深夜原本在和朋友打牌，突然發現托比沒有了心跳，緊急送醫後還是宣告不治。

根據英國《每日郵報》報導，托比被緊急送往醫院後，在醫療團隊的搶救下還是來不及，死因則是因為「嬰兒猝死綜合症」（SIDS），面對托比突如其來的離開，吉布森和老公感到相當低落，於是決定到募款平台上，希望可以集資到一台「暫時性的冰床」好讓兒子可以多跟他們相處一下。

這台暫時性的冰床，將能夠維持托比一定程度的體溫，不至於讓遺體發出味道，在他離開後的10天，吉布森和海耶斯每天早晚還是會給孩子一個親吻，並且慢慢調適自己接受孩子已經離開，直到葬禮前都要讓自己學會跟托比說「再見」。

「嬰兒猝死綜合症」（SIDS）是指在嬰兒1歲之前出現不預期死亡現象，通常是經過驗屍及現場調查後沒有原因，才會下這樣的判定，通常多誘發於睡眠期間，不一定會有掙扎或是發出聲音的情況，有可能是因為疾病或是環境壓力等多重原因造成。