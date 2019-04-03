科學家意外發現「第2銀河系」　消息封閉1年公開…震撼天文迷！

▲發現第二個銀河星系，研究人員相當振奮。（圖／示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

一直以來人類對於自己居住的地球，尚未了解完全，對於浩瀚的宇宙，更是充滿未知。近日有科學家發現，除了現有的銀行星系之外，竟然出現第二個銀河，令人震驚的消息一公開，立刻讓眾人聯想到在宇宙中其他生命存在的可能性，而日前耶魯大學研究員表示，「確實出現有新的暗物質出現。」

根據英國《每日郵報》報導，耶魯大學的研究人員在2018年公開提到，每一個星系都會有暗物質的存在，暗物質就是星系的源頭，因此在近日的新發現中，研究人員感到相當驚喜，「在沒有預料的情況下發現新的、少量的暗物質，也表示可能是全新的星系出現。」

哈佛大學天文學教授丹尼爾利（Shany Danieli）表示，沒有人發現這個星系的存在，對於天文學而言這是一個相當驚人的進展，不管是一個行星、恆星、或是星系，都是令人振奮的。而在這個新的星系中，也發現星體、物體移動的速度跟正常物質一致。

突如其來的發現，讓天文研究團隊感到相當有動力，也說道「我們希望可以繼續探索這未知的宇宙，並且為人類對於未知的宇宙問題有新的發現跟解答。」

而研究人員口中的「暗物質」，是無法透過電磁波的觀測和研究，不與電磁力產生作用，人類只能透過重力產生得知，目前發現宇宙中含有大量的暗物質。