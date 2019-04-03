Uljanik造船集團瀕臨破產　克羅埃西亞GDP將損失1%

▲Uljanik集團面臨破產，將會嚴重打擊克羅埃西亞的造船業。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

克羅埃西亞當地最大的造船集團Uljanik將面臨破產！由於全球造船業持續衰退，加上訂單減少的緣故，Uljanik集團近年來一直處於財政困難的狀態，去年甚至裁員1800人。為了脫離困境，Uljanik集團出了融資重組方案，卻因花費龐大而遭克羅埃西亞政府反對，使得集團前景不明。

據報導，內閣會議中公布Uljanik集團重組費用超過10億美元（約300億新台幣），而破產費用約是6億美元（約180億新台幣），遠低於集團所提出重組方案。對此，克羅埃西亞總理安德烈·普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）表示，政府無法支持這龐大的財務風險，所以準備尋找別的替補方案。

今年2月，Uljanik集團與Brodosplit船廠合作，提出重組計畫。但若重組計劃失敗，Uljanik集團將面臨破產，而這也會重創克羅埃西亞的造船業，甚至導致造船業的結束。

Uljanik集團是克羅埃西亞最大的造船公司，旗下的Uljanik船廠和3.Maj船廠都是歐洲知名的百年船廠，更是克羅埃西亞政府著名的重工業。據報告顯示，若Uljanik集團破產，將會讓克羅埃西亞國內生產毛額（GDP）降低1％，當地最大的產業也會面臨終結。