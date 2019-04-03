2個月大男嬰半夜醒著　小爸媽「無法行房」狠心壓肋骨殺害

▲父母衝動的行為，就此葬送孩子的未來。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

英國一對年輕情侶日前出庭受審，兩人2014年育有男嬰泰勒（Tyler Morgan），然而男方當時疑似想與女友行房，卻礙於孩子還醒著而無法進行，兩人爆發激烈爭吵，憤而殺害僅2個月大的嬰兒，警方到現場後還看到數個空酒瓶，目前審判尚未結束。

現年26歲的盧克（Luke Morgan）與22歲的艾瑪（Emma Cole）被指控殺害男嬰，陪審團得知，泰勒過世前的晚上，有鄰居聽到這對情侶陷入爭執；男方想與女友發生關係，但孩子還醒著，所以無法這樣做，兩人接著談到沒有錢的問題，心情越來越沮喪。

事件發生於2014年4月29日凌晨，當時盧克與艾瑪分別才22歲與18歲，醫護人員前往他們住處時，發現孩子已經沒有反應，趕緊將他送往當地醫院，凌晨4時過後醫師宣布他死亡。

檢察官表示，艾瑪夜間撥打緊急電話請求出動救護車到她家，泰勒在她打電話之前已經昏倒；男嬰出現窒息的情況，胸部曾受到擠壓，身上還有其他傷痕，包括肋骨骨折。

泰勒出生時健康狀況良好，但盧克有時會把檸檬汁用在男嬰舌頭上，還會做出其他捉弄行為。地方法院表示，鄰居先是聽到嬰兒哭泣的聲音，接著這對情侶大聲爭執沒有錢了，女方也在啜泣。

艾瑪凌晨撥打緊急電話，表示男嬰沒有呼吸，她試圖實施CPR，神情相當沮喪，隨後醫護人員抵達現場。這對情侶被控謀殺、過失殺人、虐待16歲以下兒童等罪名，審判程序仍在繼續進行。

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