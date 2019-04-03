東京女高中生想要「珍奶」當新年號　曝光超夯打卡：珍奶活

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日本1日宣布新年號為「令和」（れいわ，REIWA）後，相關議題在各界引起熱議，民調公司「i-n-g」日前公布東京澀谷女高中生最期待的新年號是什麼，台灣國民飲品「珍珠奶茶」竟然也上榜，而且在名次頗高的第11名。該民調一公佈即引起日本放送協會（NHK）報導，也在網友間掀起另一波意想不到的年號話題。

日本內閣官房長官菅義偉於1日上午宣布新年號為「令和」，而在新年號公布之前，「i-n-g」於3月25日公開東京澀谷女高中生最期待的新年號調查，依序是安久、平和、嵐（男子偶像團體名）、安政、大成、櫻華、永安、希望、朝日、和平、珍奶、安生、安和、光明、將、明成、萬字符號、快明等，珍奶的出現成為其中亮點。

日本放送協會（NHK）報導，對於不少澀谷女高中生期待「珍奶」成為新年號，民調公司公關部門主管久我美穗說：「有女高中生期待新年號是自己喜愛的珍奶，整體答案看來，女高中生都選了對未來有正面期待的文字，對於新年號的關心度之高超乎想像。」

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▲春水堂位於東京表參道的店面。（圖／翻攝自日本春水堂官網）

台灣有名的珍奶品牌「春水堂」在東京表參道有開設店面，NHK記者特別實地走訪該店。店長洪偉軒接受採訪時表示，珍奶從去年起人氣飆漲，光是表參道這家店一天就可賣出約700至800杯珍奶，顧客大多是10幾到20幾歲的女子，很多人喜歡拿珍奶「打卡」拍照。據說現在還有女孩子一天逛多家珍奶店續攤，日文稱為「＃珍奶活」（珍奶活動）。

