家門口遭飛車撞上　9歲女童「肉身破牆」摔進屋全身骨折

▲撞擊瞬間畫面經過剪接處理。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州城市利松尼亞（Lithonia）9歲女童拉莉哈娜，上月29日在家門前的草坪遭一名駕駛高速衝撞，力道之大導致她整個人飛進民宅裡，幾乎可以說是「穿牆」摔進屋內，頭部及身體多處骨折，目前仍因重傷住院治療。女童的家屬將錄到事發瞬間的監視器畫面透過媒體公布，希望民眾幫忙尋找肇逃的駕駛，還給他們一個公道。

影片中，穿著淺色牛仔褲的拉莉哈娜（LaDerihanna Holmes）當時正在和一名穿著黑色連帽上衣的女孩玩耍，兩人在家門前的草坪上打鬧，這時黑衣女孩似乎察覺到不對勁，回頭看了一眼馬上嚇到衝進屋內，而背對著車道的拉莉哈娜發現有車子衝過來時，想回到屋內已經來不及了，只好馬上往畫面下方跑，沒想到逃跑的方向與車子的行徑方向相同，反而被撞個正著。

▲親友在網路上成立募款頁面，希望能幫助拉莉哈娜籌措龐大的醫療費用。（圖／翻攝自gofundme網頁）

拉莉哈娜被撞進房子裡，所有人聽到巨大的撞擊聲連忙衝到戶外察看，這時一名穿著深色上衣的年輕男子在旁邊慌張地晃了一圈，接著馬上趁亂逃跑。根據美國《ABC新聞》報導，拉莉哈娜的母親夏洛特（Charlette Bolton）相信畫面中拍到的那位落跑哥就是駕駛，「雖然很難，但我必須堅強。你（肇事駕駛）知道你做了什麼嗎？你沒有試圖幫助我的寶貝，而是幾乎殺了她，我希望你能做出正確的選擇，趕快出來自首吧。」

雖然拉莉哈娜緊急送往醫院治療暫時保住一命，但她被撞到時幾乎可以說是以「肉身」穿牆而過，頭部、骨盆以及身體多處嚴重骨折，至今仍在醫院接受治療。當地警方則表示，1日已經掌握肇事駕駛的相關線索，相信很快就可以逮到人，並還給拉莉哈娜及其家屬一個公道。