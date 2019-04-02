英國的最後機會！梅伊擬帶協議「4度闖關國會」　傳議長又有意見

▲留歐派民眾在國會大廈前示威，希望政府能夠仔細端詳「脫歐」是否值得。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

英國國會1日縮小指示性投票範圍，但仍然沒有任何選項能取得多數支持，使脫歐完全陷入僵局。英國首相梅伊將會尋求第4次脫歐協議闖關機會，而3日的國會表決也就成為最後機會，否則英國很可能面臨「硬脫歐」深淵。但也有分析指出，梅伊的第四次國會表決，可能再度面臨阻力。

英國廣播公司（BBC）政治主編克斯伯格（Laura Kuenssberg）在推特上指出，國會下議院秘書處盛傳一段消息，指議長貝爾考（John Bercow）明確表示，他不允許協議草案第四次交付國會表決，議會人士認為，這將是梅伊政府眼前的一大難題。不過，克斯伯格也補充說，「議長辦公室稱目前還未最終決定。」

另一方面，在野黨工黨議員庫柏（Yvette Cooper）與執政的保守黨在內共12名議員，2日提出一份跨黨派草案，尋求立法迫使政府延長脫歐期限，避免硬脫歐真的在12日發生。

英國於2016年6月23日公投決定離開歐盟後，依照里斯本條約第50條規定，英國將於2019年3月29日離開歐盟，但隨著與歐盟的協議草案在國會中陷入僵局，歐盟先同意將脫歐期限延至5月22日，條件是英國國會必須通過脫歐協議，否則英國將於4月12日依法自動脫離歐盟。

由於英國國會3月29日第三次否決了脫歐協議草案，而歐盟也已經表明不會重啟談判，因此英國只能在接受協議、尋求延期和硬脫歐之間擇一。梅伊已經考慮要帶著協議第4度闖關國會，2日主持內閣會議商議各種可能性方案。

▼時間所剩不多，英國首相梅伊必須做出艱難決定。（圖／路透）



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由於歐盟將於10日舉行峰會，若梅伊無法在10日之前說服國會通過她的協議，脫歐前景將會更加凶險萬分。梅伊可能得大幅向歐盟延長脫歐，激怒脫歐派「逼宮」，或者也可能宣佈改選國會或發動二次公投，讓選民來解決棘手難題。

英國國會1日舉行第二輪的「指示性投票」尋找可能解套方案，然而國會意見仍然分歧，沒有任何提案獲得多數，其中關稅同盟方案以3票之差遭否決。國會投票結果出爐後，歐洲議會脫歐協調代表維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）說，「硬脫歐幾乎已經不可避免，這星期三（3日）是英國打破僵局的最後機會，否則就得面對萬丈深淵。」

歐盟顯然對英國的歹戲拖棚失去耐性。歐盟執委會主席容克說（Jean-Claude Juncker），「我們已經知道英國國會不想要，但也從沒聽見他們講清楚到底要什麼。」他直言，「相較英國國會，斯芬克斯（西方神話中的人面獅身怪，喜歡用費解的謎語刁難旅人）都像一本翻開的書一般好懂。」

▼下議院議長貝爾考14日就曾阻擋過協議表決，傳他對梅伊第四度闖關的想法持有異議。（圖／路透）

